Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Минздраве НСО рассказали о состоянии сбитого депутатом 6-летнего мальчика

Фото В Минздраве НСО рассказали о состоянии сбитого депутатом 6-летнего мальчика
Фото В Минздраве НСО рассказали о состоянии сбитого депутатом 6-летнего мальчика

Фото: «АСТ-54»

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП ребенка.

Вечером 30 октября депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов переехал ребенка и покинул место ДТП. Ребенка доставили в больницу, его состояние к утру 31 октября стабильно тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В воскресенье, 30 октября, в 18:00 в Татарске 67-летний водитель легкового автомобиля переехал 6-летнего ребенка, не оказал ему необходимую медицинскую помощь и скрылся с места ДТП.

«Состояние ребёнка стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь, – прокомментировал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы».

Позже выяснилось, что водитель автомобиля — депутат Татарского райсовета от фракции «Единая Россия» Сергей Мамонтов. В региональном исполкоме партии уже заявили, что покинувшего место ДТП народного избранника исключат из партии, а пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую помощь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

60350
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
46068
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
32803
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
30645
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
19490
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18059
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16184
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями