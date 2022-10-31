В Минздраве НСО рассказали о состоянии сбитого депутатом 6-летнего мальчика

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Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП ребенка.

Вечером 30 октября депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов переехал ребенка и покинул место ДТП. Ребенка доставили в больницу, его состояние к утру 31 октября стабильно тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В воскресенье, 30 октября, в 18:00 в Татарске 67-летний водитель легкового автомобиля переехал 6-летнего ребенка, не оказал ему необходимую медицинскую помощь и скрылся с места ДТП.

«Состояние ребёнка стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь, – прокомментировал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы».

Позже выяснилось, что водитель автомобиля — депутат Татарского райсовета от фракции «Единая Россия» Сергей Мамонтов. В региональном исполкоме партии уже заявили, что покинувшего место ДТП народного избранника исключат из партии, а пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую помощь.