В Новосибирске сформировали элитный спецбатальон «Вега»

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Панферов сообщил, что в Новосибирске завершили формировать батальон «Вега».

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сообщил, что в регионе закончили формировать батальон «Вега». Об этом он рассказал журналисту «МК в Новосибирске».

Батальон специального назначения «Вега» начал формироваться в октябре, его курирует лично Андрей Панферов. И если 24 октября он сообщал, что в состав батальона набрана половина от необходимого числа бойцов, то уже 31 октября он сообщает, что подразделение укомплектовано полностью.

Бойцы «Веги» проходят боевую подготовку и слаживание, после которого они отправятся в зону СВО.

Где будет задействован батальон и сколько человек входят в состав, Панферов не стал уточнять, но предварительно было известно, что численность батальон должна составить около 400 человек.

«Нас уже ждут там. И ждут не только наши. Чем меньше о нас будут знать, тем лучше», — сообщил первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области журналисту «МК в Новосибирске».

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что члены батальона, как и все остальные мобилизованные, получат все необходимое обмундирование. Вещи и снаряжение будут закуплены за счет средств областного бюджета.