Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске сформировали элитный спецбатальон «Вега»

Фото В Новосибирске сформировали элитный спецбатальон «Вега»
Фото В Новосибирске сформировали элитный спецбатальон «Вега»

Фото zsnso.ru

Панферов сообщил, что в Новосибирске завершили формировать батальон «Вега».

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сообщил, что в регионе закончили формировать батальон «Вега». Об этом он рассказал журналисту «МК в Новосибирске».

Батальон специального назначения «Вега» начал формироваться в октябре, его курирует лично Андрей Панферов. И если 24 октября он сообщал, что в состав батальона набрана половина от необходимого числа бойцов, то уже 31 октября он сообщает, что подразделение укомплектовано полностью.

Бойцы «Веги» проходят боевую подготовку и слаживание, после которого они отправятся в зону СВО.

Где будет задействован батальон и сколько человек входят в состав, Панферов не стал уточнять, но предварительно было известно, что численность батальон должна составить около 400 человек.

«Нас уже ждут там. И ждут не только наши. Чем меньше о нас будут знать, тем лучше», — сообщил первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области журналисту «МК в Новосибирске».

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что члены батальона, как и все остальные мобилизованные, получат все необходимое обмундирование. Вещи и снаряжение будут закуплены за счет средств областного бюджета.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64660
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
53760
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
34894
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
33718
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
23112
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18557
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17336
Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки