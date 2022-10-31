В Новосибирской области 10 мобилизованных обратились в суды с исками

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В суды Новосибирской области с исками по вопросам частичной мобилизации обратились 10 человек.

При анализе данных учтена статистика с 21 сентября по 28 октября этого года. Все 10 исков объединяет одна формулировка: «иски к военным комиссариатам об оспаривании решений (заключений) призывной комиссии о мобилизации».

Из 10 истцов трое судиться в итоге отказались, два иска в судах сейчас рассматривают. Трое мобилизованных получили отказы в удовлетворении исков.

«Двое истцов не явились на заседание призывной комиссии и повестки о мобилизации не получали, соответственно решение об их призыве на военную службу военкоматом не принималось, но при этом просили суд обязать военкомат освободить их от призыва на военную службу по частичной мобилизации,

- говорится в сообщении Управления Судебного департамента Новосибирской области. — Из решений следует, что суд не имеет полномочий в рамках административного иска подменять военного комиссара района, а решение о призыве граждан на военную службу по частичной мобилизации находится в ведении Призывных комиссий райвоенкоматов».

Ещё один иск, который подал 33-летний мужчина, истец оспаривал факт своей годности к службе по состоянию здоровья. Однако военкомы сумели доказать в суде, что это не так.

«Ответчик – военный комиссариат – предоставил данные, что в течение 2021-2022 годов мужчина не обращался за медицинской помощью в медучреждения района. Также он не обращался за медпомощью в медицинскую службу НВВКУ во время его нахождения в мобилизационном пункте, не сообщал о наличии хронических заболеваний и ходатайств о проведении в отношении него медицинского освидетельствования не заявлял», — добавили в Судебном департаменте Новосибирской области.

Также в департаменте добавили, что ни один из проигравших обжаловать решение суда не пытался.

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