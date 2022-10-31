В Новосибирской области темпы строительства в 1,5 раза превысили рост РВП

Фото: Максим Николаев

Темпы жилищного строительства в Новосибирской области с 2000 года стали в 1,5 раза выше роста Регионального валового продукта.

Индекс физического объема валового регионального продукта с 2000 года вырос в 2,51 раза. К такому выводу на основе данных Росстата пришёл независимый аналитик в области недвижимости Сергей Николаев. По данным эксперта, объём ввода общей площади жилых помещений вырос почти в 4 раза с 505 тысяч квадратных метров за 2000 год до 2 миллионов в 2021 году.

За последние 20 лет суммарный рост жилищного строительства был в 1,5 раза выше прироста РВП, утверждает Николаев.

«Кроме того, рост жилищного строительства дает мультипликативный эффект развитию всей экономики региона. По расчетам разных экономистов каждый рубль, вложенный в строительство, даёт 4-5 рублей прироста в сопутствующих отраслях. За это время был построен завод по выпуску лицевого кирпича, построено и реконструировано несколько заводов по выпуску панелей для крупного домостроения. Регион из импортирующего превратился в экспортирующий по основным строительным материалам», — говорит эксперт.

Сергей Николаев отметил, что одним из основных факторов увеличения численности Новосибирска и Новосибирской области за счёт миграционного потока стал широкий выбор квартир и конкурентная среда в сфере жилищного строительства. В среднем за 20 лет около 25% ввода обеспечивалось за счёт прироста населения. В итоге обеспеченность жильём на душу населения в Новосибирске на 6,5% выше, чем в столицах других регионов СФО.

Напомним, ранее В Новосибирске выставили на продажу коттедж с бомбоубежищем за 15 млн рублей.