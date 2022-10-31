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В Самарской области супруги обокрали магазин и продали похищенное прохожим

Фото В Самарской области супруги обокрали магазин и продали похищенное прохожим
Фото В Самарской области супруги обокрали магазин и продали похищенное прохожим

Фото: freepik.com. Автор - jcomp

Полицейские задержали супружескую пару по обвинению в краже продуктов и бытовой химии в Самарской области.

В Жигулевске Самарской области правоохранители задержали мужа и жену, похитивших из магазина продукты и бытовую химию, сообщает sovainfo.ru.

Сотрудник одной из торговых точек сообщил полицейский, что супруги украли товар на сумму 3000 рублей.

Отсмотрев кадры с камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили на них мужчину и женщину. Пара зашла в магазин, набрала продукты, бытовую химию и ушла, так и не заплатив.

В конечном итоге подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Тольятти. Ранее неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков и грабеж 31-летняя женщина и ее супруг – 31-летный безработный мужчина. Они объяснили, что весь украденный товар они продали прохожим на улице.

Следователи возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц. Теперь каждому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что у настоятеля прихода Серафима Саровского в Сланцах украли пять крестов.

Напомним, транспортная полиция Новосибирска задержала похитителя сумки с 30 тысячами рублей.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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