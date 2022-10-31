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Житель Новосибирска погиб во время празднования Хэллоуина в Москве

Фото Житель Новосибирска погиб во время празднования Хэллоуина в Москве
Фото Житель Новосибирска погиб во время празднования Хэллоуина в Москве

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

СМИ сообщили о смерти новосибирца во время празднования Хэллоуина в столице.

В Москве во время празднования Хэллоуина скончался житель Новосибирска. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «РЕН ТВ».

По данным СМИ, инцидент произошёл ночью 29 октября. Большая компания праздновала Хэллоуин в одном из банкетных залов в Новой Москве, пишет издание. О трагедии первым узнал один из гостей.

По сообщению СМИ, мужчина вышел на улицу около трёх часов ночи и увидел тело 24-летнего жителя Новосибирска без признаков жизни.

В случившемся сейчас разбираются правоохранительные органы. По одной из версий, уроженец Новосибирска мог покончить с собой.

Напомним, ранее сибирячка погибла в Сеуле во время празднования Хэллоуина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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