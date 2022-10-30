Сибирячка погибла в жуткой давке в Сеуле на праздновании Хэллоуина

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По данным СМИ, одной из погибших в Сеуле россиянок оказалась студентка из Новокузнецка.

Студентка из Новокузнецка погибла в давке в Сеуле, которая произошла во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным издания, погибшая приехала в Южную Корею из Кемеровской области год назад. Девушка планировала поступить в медицинский университет. По данным Mash, накануне сибирячка присоединилась к празднованию Хэллоуина недалеко от местного отеля «Гамильтон». Позже именно это место стало эпицентром давки, в которой в результате погибли больше 150 человек.

По меньшей мере четыре россиянина погибли в результате давки, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в районе Итхэвон проходили массовые гуляния в честь Хэллоуина. В результате произошла давка, в которой погиб 151 человек. Известно также, что скончались по меньшей мере 22 иностранца.

Напомним, ранее в Новосибирске шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи.