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Жительница Новосибирска получила выплаты на сумму 440 тысяч за несуществующего ребенка

Фото Жительница Новосибирска получила выплаты на сумму 440 тысяч за несуществующего ребенка
Фото Жительница Новосибирска получила выплаты на сумму 440 тысяч за несуществующего ребенка

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области заведено уголовное дело на женщину, получившую выплаты на сумму 440 тысяч рублей по фиктивным документам о деторождении.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что в адрес женщины, получившей с июня 2020 года по январь 2022-го 440 тысяч рублей выплат по фиктивным документам о рождении ребенка, было заведено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат».

Преступление было выявлено во время проведении надзорных мероприятий в областном центре социальной поддержки населения. В частности, при проверке законности выплат по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал о приговорах директору "Агросервиса" и одному из новосибирских топ-менеджеров по делам о мошенничестве.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
дети
мошенничество
Прокуратура Новосибирской области
женщина
нацпроект
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