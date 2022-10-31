Жительница Новосибирска получила выплаты на сумму 440 тысяч за несуществующего ребенка

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области заведено уголовное дело на женщину, получившую выплаты на сумму 440 тысяч рублей по фиктивным документам о деторождении.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что в адрес женщины, получившей с июня 2020 года по январь 2022-го 440 тысяч рублей выплат по фиктивным документам о рождении ребенка, было заведено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат».

Преступление было выявлено во время проведении надзорных мероприятий в областном центре социальной поддержки населения. В частности, при проверке законности выплат по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал о приговорах директору "Агросервиса" и одному из новосибирских топ-менеджеров по делам о мошенничестве.