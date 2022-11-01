В Новосибирске закроют гастроэнтерологические отделения в двух больницах

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Два гастроэнтерологические отделения в Новосибирске закроют и перенесут в другие учреждения.

В ГКБ №12 и инфекционной больнице Новосибирска закроют гастроэнтерологические отделения и перенесут их в другие медицинские учреждения. Об этом сегодня сообщили в региональном минздраве. Теперь отделения откроются в других больницах — ГКБ № 11, ГКБ № 25, поликлинике № 1.

«Поскольку в структуре Городской клинической больницы № 12 и Городской инфекционной клинической больницы № 1 не предусмотрены отделения хирургии, было принято решение привести порядок организации деятельности гастроэнтерологического дневного стационара и гастроэнтерологического отделения этих медучреждений в соответствие с правилами, утвержденными приказом Минздрава России», — говорится в сообщении.

Ранее жители Новосибирска пожаловались, что в городе могут закрыть два гастроэнтерологических отделения. В минздраве перенос объяснили тем, что для организации в своем составе гастроэнтерологического дневного стационара или гастроэнтерологического отделения медицинская организация должна иметь отделение хирургии.

«Таким образом, речь идет не о закрытии подразделений, а о переводе их в другие медорганизации. Такое решение позволит улучшить доступность медицинской помощи по профилю гастроэнтерология для жителей как правобережья, так и левобережья Новосибирска», — отметили в минздраве.

В ГКБ № 11 и № 25 откроют круглосуточные гастроэнтерологические отделения и дневные стационары. В поликлинике № 1 – амбулаторное отделение и дневной стационар.

Напомним, ранее в Минздраве НСО рассказали о состоянии сбитого депутатом 6-летнего мальчика.