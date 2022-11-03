Названы самые пьющие регионы России в 2022 году

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Согласно статистике, сильнее всего продажи спиртного в 2022 году выросли в Ингушетии, Дагестане и Хакасии.

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя опубликовал отчет о росте продаж алкогольной продукции в России, сообщает news.ru.

В январе — сентябре в Ингушетии алкоголь (без учета пива и пивных напитков) покупали на 33,6% чаще, чем за аналогичный период 2021-го. На втором месте Дагестан — рост почти на 13%, третье заняла Хакасия — 11,9%. Четвертое место снова у кавказской республики — Кабардино-Балкария показала рост в 10,1%. Следом идут Республика Алтай (9,5%), Оренбургская область (9%), Северная Осетия (8,4%), Карачаево-Черкесия (8,3%), Адыгея (7,2%) и Белгородская область (7,1%).

В Центральном федеральном округе быстрее всего наращивают потребление алкоголя упомянутая Белгородская, Курская (6,5%), Тамбовская (4,8%) и Московская области (4,6%), а также Москва (4,4%), Тульская (3,9%) и Брянская (3,8%) области.

В Санкт-Петербурге пьют чуть активнее, чем в Москве, рост продаж составил 5,4%. В Ленобласти показатель еще выше — 5,8%.

«Резкий рост потребления алкоголя в непьющих кавказских республиках может быть обусловлен разовыми покупками туристов. Исключение — Дагестан, там и правда пьют хорошо. А вот рост в ЦФО и в целом в России объясняется двумя факторами. Первый — средний класс, который раньше огромные объемы алкоголя выпивал на отдыхе в формате all-inclusive, после пандемии вновь заперт в России и теперь больше пьет здесь. Второй фактор — начало специальной военной операции и последовавшие за этим психологический и социально-экономический кризисы», — объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

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