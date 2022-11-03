«После прививки она угасла»: мать погибшей школьницы требует наказать врачей из Новосибирской области

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено Верой Зебницкой-Шишовой

Уже полгода Вера Зебницкая-Шишова из Купино Новосибирской области пытается привлечь к ответственности врачей, из-за которых, как считает многодетная мать, умерла её 12 летняя дочь. Сиб.фм узнал, почему правосудие пока не свершилось.

У Веры Зебницкой-Шишовой было пять детей. Одна из старших дочек, пятиклассница Ангелина, всегда была главной маминой помощницей. Она нянчилась с младшими братьями и сёстрами. Вся эта картина семейного счастья рухнула 15 апреля 2022 года.

«В этот день Ангелине поставили прививку, и после 22.00 она начала температурить. Сначала температура была под 39, а потом мы сбивали, до 38. Она стала слабая, вялая. Она пошла в школу, а в обед позвонили, что ей стало плохо после урока физкультуры. Она пришла, сказала, что сильно болит голова, была вся заплаканная. Я хотела дать ей таблетку, её вырвало. Начался озноб, ей было всё хуже и хуже, — рассказывает мать девочки.

– Скорую вызвали, нам сказали, что её продуло. Я её доверила врачам, её увезли в больницу, думала, утром заберём. Потом она не ответила на звонок, мы узнали, что она попала в реанимацию и впала в кому. А через 10 дней она умерла».

Смерть 12-летней Ангелины Вахненко наступила 2 мая в Центральной районной больнице Купино. В медицинских документах значится, что пятиклассница умерла от гнойного менингита, в то время, когда после смерти выяснилось, что форма была обычная, поддающаяся лечению.

«Я хочу, чтобы нашли виновных, они наше время отобрали, врали. Три раза обещали нас в область отправить, ждали вертолёт. Говорили, что нетранспортабельна, — вспоминает конец апреля Вера Зебницкая-Шишова. – С августа тишина, как будто дело даже с мёртвой точки не сдвинулось».

Безутешную мать допросили следователи и по данному факту 24 мая возбудили уголовное дело: врачей заподозрили в причинении маленькой пациентке смерти по неосторожности.

«Следователь Карасукского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области, рассмотрев результаты проверки, постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ в отношении неустановленных лиц», — сказано в майском постановлении СКР.

Тем временем, Вера Зебницкая-Шишова провела собственное расследование. Мать девочки утверждает, что врачи «перекроили» медицинскую карту школьницы. Медсестра, которая ставила Ангелине прививку, с работы уволилась, а «залечивший» девочку врач-реаниматолог на работу просто не вышел.

Врачи Купинской Центральной районной больницы комментировать ситуацию отказались, а в министерстве здравоохранения Новосибирской области предложили ехать в ЦРБ и там, на месте, зарегистрировать письменное разрешение матери на разглашение информации о диагнозе. Впрочем, и это бы ещё не гарантировало получения полноценного комментария.

На подобных медицинских делах специализируется новосибирский юрист Юлия Стибикина. Она считает, что в данном случае лучше дождаться окончания уголовного следствия.

«Если дело завершится приговором в отношении врача, то она может обратиться в гражданский суд и взыскать деньги. Также основанием для обращения в суд может стать письмо страховой компании, если выявлены нарушения при лечении, и получить компенсацию морального вреда, — объяснила Юлия Стибикина.

– В данном случае я бы пока не рекомендовала обращаться в суд, эти два дела будут мешать друг другу. Но по общей статистике, которую я веду, 8 из 10 из обоснованных исков в суд выигрываются пациентами».

Вера Зебницкая-Шишова говорит, что письмо от страховой компании, в которой сказано о выявленных нарушениях, она уже получила. Мать пугает, что следователи пока не предпринимают дальнейших шагов к расследованию, поэтому летом она даже писала письмо главе СКР Александру Бастрыкину.

Корреспонденту Сиб.фм в СУ СКР по Новосибирской области пояснили ситуацию с расследованием уголовного дела о гибели ребёнка.

«Допрошены все свидетели, все медработники, назначена комплексная медицинская судебная экспертиза. Этот процесс очень затяжной, и её окончание назначено на конец года. Все остальные следственные действия будут проводиться после этого», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Стоит добавить, что медицинские уголовные дела могут расследоваться годами. Вся сложность в долгих и сложных экспертизах. В 2018 году в Центральном аппарате СКР глава ведомства Александр Бастрыкин подписал даже приказ о создании специализированного отдела. В Новосибирской области подобные дела расследуются в общем порядке.