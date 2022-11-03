Пробки в Новосибирска достигли 8 баллов в день открытия стелы на площади Калинина

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске образовались 8-балльные пробки из-за перекрытых дорог 3 ноября.

Вечером 3 ноября, в четверг, центр Новосибирска сковали восьмибалльные пробки. К обычному будничному трафику добавилось перекрытие участков Красного проспекта и улиц Дуси Ковальчук, Кавалерийской и Брестской. Их перекрыли ради открытия стелы «Город трудовой доблести».

Перекрытие привело к затруднению движения по Красному проспекту от площади Калинина до Писарева, по всей протяженности улицы Писарева, Октябрьской магистрали и Нарымской.

Также затруднён выезд с Октябрьского моста в сторону Восхода, а также движение по Димитровскому мосту в сторону проезда Энергетиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сервисы такси изменили маршруты перед перекрытием дорог 3 ноября.

Кроме того, цены на такси в Новосибирске выросли в разы из-за ограничения движения 3 ноября. Так, чтобы добраться с площади Калинина до Ленинского района, потребуется заплатить больше 500 рублей.