В Новосибирской области активисты требуют изъять из семьи изнасилованного 2-летнего мальчика

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В Новосибирской области активисты требуют изъять из семьи ребёнка после возможного изнасилования отчимом.

В Новосибирской области не стихает скандал, связанный с изнасилованием 2-летнего ребенка в Барабинске.

«Наши органы опеки ничего не предпринимают против мамочки, которая все знала. Виновными считают соседей, которые вовремя не предприняли меры. Хотя соседи слышали крики детей и писали в соцзащиту. Сейчас каждый прикрывает свой зад и никаких мер не предпринято. Дети проживают с мамой, которая это все допустила. Прошу вас, проведите, пожалуйста, проверку по нашему запросу. Нас много мамочек, которые просят вас об этом», — написала в соцсетях одна из новосибирских активисток.

Она отметила, что инцидент произошел более двух месяцев назад. По словам жительницы Барабинска, с инициативной группой они побывали в жилище, где могла произойти трагедия.

«Увидели ужасную картину, дома бардак, дети раздетые», — рассказала «МК в Новосибирске» сибирячка.

Также за ситуацией следит депутат местного совета Константин Терещенко.

«Я был там несколько раз. Материальную помощь мать принимает. В доме печное отопление, на момент моего приезда печка была натоплена. На плите что-то готовилось. Не буду же я по кастрюлям шарить», — объяснил депутат.

Со слов матери ребенка, она до сих пор не может поверить в то, что ее сожитель был готов пойти на изнасилование ребенка. Она считает это наговором соседей.

При этом Терещенко отметил, что от соседей жалобы на поведение матери поступают регулярно.

«Соседи к этой ситуации плохо относятся. Мне даже сбрасывают голосовые сообщения, что дети кричат в доме, когда она их одних оставляет», — рассказал Константин Терещенко.

По словам депутата, сейчас на его запросы в прокуратуру, опеку и СК официальных ответов о дальнейшей судьбе детей не поступило.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу.

Напомним, в Новосибирской области мужчина изнасиловал школьницу после совместного отдыха со спиртным.