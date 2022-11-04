Четыре новосибирских театра номинированы на премию «Золотая маска»

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Четыре театра из Новосибирска стали номинантами национальной премии «Золотая маска» 2023 года.

Согласно данным официального сайта «Золотой маске», на получение премии номинированы театр «Красный факел» со спектаклем «Дикая утка» (6 номинаций), театр «Старый дом» со спектаклем «Анна Каренина» (4 номинации) и мюзикл «Великий Гэтсби» Музыкального театра (5 номинаций).

Кроме того, в лонг-лист «Самые заметные спектакли сезона 2020–2021 по мнению экспертного совета» попали «Первый театр» со спектаклем «Плотник» и спектакль «Остановка» театра «Старый дом». Новосибирская Лаборатория современного искусства также претендует на награду в конкурсе «Эксперимент» с перформансом «Детства. Коромысли. Глава 3».

В общей сложности список фестиваля включает 50 спектаклей 17 российских театров и 180 частных номинаций.

Показы работ начнутся с января, а вручение премии состоится 22 апреля 2023 года.

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