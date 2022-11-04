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Четыре новосибирских театра номинированы на премию «Золотая маска»

Фото Четыре новосибирских театра номинированы на премию «Золотая маска»
Фото Четыре новосибирских театра номинированы на премию «Золотая маска»

Фото: pixabay.com

Четыре театра из Новосибирска стали номинантами национальной премии «Золотая маска» 2023 года.

Согласно данным официального сайта «Золотой маске», на получение премии номинированы театр «Красный факел» со спектаклем «Дикая утка» (6 номинаций), театр «Старый дом» со спектаклем «Анна Каренина» (4 номинации) и мюзикл «Великий Гэтсби» Музыкального театра (5 номинаций).

Кроме того, в лонг-лист «Самые заметные спектакли сезона 2020–2021 по мнению экспертного совета» попали «Первый театр» со спектаклем «Плотник» и спектакль «Остановка» театра «Старый дом». Новосибирская Лаборатория современного искусства также претендует на награду в конкурсе «Эксперимент» с перформансом «Детства. Коромысли. Глава 3».

В общей сложности список фестиваля включает 50 спектаклей 17 российских театров и 180 частных номинаций.

Показы работ начнутся с января, а вручение премии состоится 22 апреля 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал об уходе из жизни ведущего актера Новосибирского Академического молодежного театра «Глобус» Евгения Калашника.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

театр
театры
Театр «Старый дом»
Театр «Красный факел»
Первый театр
Новосибирский музыкальный театр
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