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Дожди и сильный ветер придут с 4 ноября в Новосибирск

Фото Дожди и сильный ветер придут с 4 ноября в Новосибирск
Фото Дожди и сильный ветер придут с 4 ноября в Новосибирск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот с сайта Gismeteo

4 и 5 ноября в Новосибирске ожидаются порывы ветра до 14 м/с и выпадение осадков.

Выходные 4 и 5 ноября станут дождливыми и ветреными: по данным метеорологического сервиса Gismeteo, достигающие 14 метров в секунду порывы ветра прогнозируются в оба дня.

Кроме того, синоптики предупреждают о предстоящих осадках — небольшой дождь ожидается днём 4 ноября.

Также в прогнозе говорится о наступающем потеплении: 4 ноября воздух прогреется до +5, а в воскресенье — до +3 градусов.

Похолодание же придёт в ночь с 5 на 6 ноября. В это время значения на термометрах опустятся до 1 градуса ниже нуля.

По данным сервиса, оба выходных дня будут облачными, с небольшими прояснениями в дневное время.

Фото Дожди и сильный ветер придут с 4 ноября в Новосибирск 2

Напомним, полный прогноз погоды на ноябрь Сиб.фм публиковал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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