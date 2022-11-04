Дожди и сильный ветер придут с 4 ноября в Новосибирск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот с сайта Gismeteo

4 и 5 ноября в Новосибирске ожидаются порывы ветра до 14 м/с и выпадение осадков.

Выходные 4 и 5 ноября станут дождливыми и ветреными: по данным метеорологического сервиса Gismeteo, достигающие 14 метров в секунду порывы ветра прогнозируются в оба дня.

Кроме того, синоптики предупреждают о предстоящих осадках — небольшой дождь ожидается днём 4 ноября.

Также в прогнозе говорится о наступающем потеплении: 4 ноября воздух прогреется до +5, а в воскресенье — до +3 градусов.

Похолодание же придёт в ночь с 5 на 6 ноября. В это время значения на термометрах опустятся до 1 градуса ниже нуля.

По данным сервиса, оба выходных дня будут облачными, с небольшими прояснениями в дневное время.

Напомним, полный прогноз погоды на ноябрь Сиб.фм публиковал здесь.