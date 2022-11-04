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общество

Два автомобиля провалились в яму на дороге в Новосибирске

Фото Два автомобиля провалились в яму на дороге в Новосибирске
Фото Два автомобиля провалились в яму на дороге в Новосибирске

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

В Ленинском районе машины оказались в яме, которая образовалась из-за провала асфальта.

Утром 4 ноября на площади Энергетиков — транспортном узле, соединяющим берега Новосибирска — провалился асфальт. В появившейся яме оказались два передвигавшихся там автомобиля.

Владелец одной из пострадавших машин — кроссовера Nissan Qashqai, рассказал, что в в результате у его машины оказались пробиты два колеса, а также погнулись два диска. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

В комментариях к публикации жители Новосибирска выразили беспокойство, связанное с оперативностью ремонта появившегося пролома: по словам горожан, если не исправить дорожное полотно до начала рабочей недели, это спровоцирует ощутимые затруднения для автомобилистов.

Ранее Сиб.фм писал о водителях, которые пробили колёса на неограждённом участке снятого асфальта по улице Фрунзе.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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