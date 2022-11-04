Кудряшовский свинокомплекс должен 3 миллиарда рублей за загрязнение почвы и реки

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В Новосибирской области, загрязнивший почву и воду реки Амбы отходами в Колыванском районе Кудряшовский свинокомплекс задолжал 3 миллиарда рублей за ущерб природе.

По сообщению специалистов Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, Кудряшовский свинокомплекс задолжал около 3 миллиардов рублей за загрязнение почвы и воды реки Амба жидкими отходами.

Предприятие слило отходы на территорию, не предназначенную для их утилизации и в реку в мае 2022 года.

Если в течение 30 дней свинокомплекс не возместит ущерб добровольно, то Росприроднадзор намерен взыскать эту сумму через суд.

Ранее Сиб.фм сообщал об иске новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры в отношении Кудряшовского свинокомплекса из-за вони. Позже ученые доказали, что предприятие не имеет отношения к неприятным запахам.