На месте сгоревших бараков у Телецентра в Новосибирске построят жилой комплекс

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В Новосибирске на месте сгоревших бараков на пересечении Костычева и Вертковской началась подготовка к строительству 18-этажного жилого комплекса.

По информации издания «Новосибирские новости», на месте сгоревших бараков у Телецентра на пересечении улиц Костычева и Вертковской построят 18-этажный жилой комплекс. Презентация проекта запланирована на 2023 год.

Проект уже прошел госэкспертизу, а подрядчик ждет от мэрии разрешения на строительство и начал подготовительные работы. На место будущей стройки завезены вагончики, рабочие приступили к демонтажу последнего расселённого двухэтажного дома. Двухэтажные бараки с мансардами стояли на границе Кировского и Ленинского районов с момента постройки в 1942 году, однако в 2019-м, после пожара застройщик подписал с мэрией договор на расселение их жильцов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до 2033 года в Новосибирске построят микрорайон Клюквенный, подрядчиков для строительства выберут в начале 2023 года.