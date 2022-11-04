Праздничная программа в честь Дня народного единства пройдёт 4 ноября в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

4 ноября в Новосибирске отметят День народного единства: главной площадкой станет Новосибирская филармония и Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

4 ноября в России ежегодно празднуют День народного единства, который традиционно сопровождается тематическими мероприятиями. Торжественную программу подготовили и в Новосибирске.

В 2022 году основной площадкой праздника выбрали Новосибирскую филармонию и Государственный концертный зал имени А.М. Каца. Как сообщили в региональном министерстве культуры, праздничный концерт начнётся в 15:00.

Кроме того, в фойе будет открыта площадка, на которой жители города могут познакомиться с играми народов России.

Также в честь Дня народного единства в Новосибирске проведут бесплатные концерты, ярмарки, выставки и спартакиады.

Полную программу мероприятий, организованных к празднику, Сиб.фм публиковал здесь.

Напомним, так как День народного единства — праздник, закреплённый на государственном уровне, для жителей РФ этот день является выходным.