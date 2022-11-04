Путин сообщил о мобилизации 318 тысяч россиян

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек за счет добровольцев.
По информации РИА Новости, президент России Владимир Путин, во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, сообщил, что число мобилизованных на СВО достигло 318 тысяч человек. По словам главы государства, такой цифры удалось достичь за счет добровольцев.
49 тысяч мобилизованных россиян уже выполняют боевые задачи, а остальные занимаются подготовкой.
Президент подчеркнул, что государство сделает все, чтобы поддержать мобилизованных и их семьи.
Напомним, согласно указу о частичной мобилизации, к военной службе на территории СВО на Украине должны были привлечь 300 тысяч россиян. Частичная мобилизация завершилась 28 октября.
Ранее Путин раскрыл причину введения частичной мобилизации в России.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают