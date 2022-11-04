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Самолеты из четырех городов посадили в Новосибирске из-за тумана

Фото Самолеты из четырех городов посадили в Новосибирске из-за тумана
Фото Самолеты из четырех городов посадили в Новосибирске из-за тумана

Фото: Сиб.фм

Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани совершили вынужденную посадку в Новосибирске из-за тумана.

Утром в пятницу, 4 ноября, из-за сильного тумана, мешающего полетам, на запасной аэродром Толмачево приземлились самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.

Напомним, около полудня 4 ноября новосибирцы заметили в небе над городом петербургский самолёт, летающий кругами. Изначально рейс должен был завершиться в Барнауле, однако помешал туман.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержке в аэропорту Толмачёво вылета рейса Новосибирск-Нерюнгри на 9 часов по техническим причинам.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

погода
Москва
Санкт-Петербург
самолёты
Сочи
Казань
Туман
аэропорт Толмачёво
аэродром
вынужденная посадка
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