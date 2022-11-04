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Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации

Фото Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Фото Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

По информации РИА Новости, в пятницу, 4 ноября, на официальном портале правовой информации опубликован текст закона о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации, подписанный президентом России Путиным.

Согласно тексту документа, граждане, уже проходящие службу в качестве гражданского персонала, продолжат ее проходить в указанных организациях и при объявлении мобилизации.

При этом, лица, проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут быть направлены на прохождение службы в качестве гражданского персонала в ВС России.

Закон вступит в силу спустя 10 дней с момента опубликования.

Ранее глава государства сообщил, что в России было мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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