Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации.
По информации РИА Новости, в пятницу, 4 ноября, на официальном портале правовой информации опубликован текст закона о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации, подписанный президентом России Путиным.
Согласно тексту документа, граждане, уже проходящие службу в качестве гражданского персонала, продолжат ее проходить в указанных организациях и при объявлении мобилизации.
При этом, лица, проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут быть направлены на прохождение службы в качестве гражданского персонала в ВС России.
Закон вступит в силу спустя 10 дней с момента опубликования.
Ранее глава государства сообщил, что в России было мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами.
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