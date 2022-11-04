Военные растянули огромный флаг России в центре Новосибирска в честь Дня народного единства

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В День народного единства военные растянули в центре Новосибирска огромный российский триколор, размером в несколько десятков метров.

В пятницу, 4 ноября, в День народного единства, военные растянули огромный флаг России возле концертного зала имени Каца. Флешмоб стартовал в 14:20, флаг пронесли по центру Новосибирска.

Напомним, День народного единства совпадает с днем воинской славы России и Днем иконы Казанской Божией матери, так как эта икона связана с русским воинством и освобождением Москвы от поляков.

Накануне Дня народного единства Губернатор НСО Травников и Председатель регионального Заксобрания Шимкив вручили новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области.