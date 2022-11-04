Врач невролог назвал неочевидные симптомы инсульта

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Врач-невролог, заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов рассказал о неочевидных симптомах инсульта.

Медик сообщил, что зачастую симптомы инсульта появляются и исчезают через несколько минут, поэтому пациент не предпринимает никаких мер. В частности, это может быть транзиторная ишемическая атака, которая в несколько раз повышает риск возникновения инсульта.

«Инсульт — это внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга вследствие закупорки атеросклеротической бляшкой или тромбом либо разрыва сосудов головного мозга, из-за чего возникает недостаток кислорода. Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт», — объяснил специалист.

Как объяснил Акимов, симптомами, указывающими на болезнь, могут быть асимметрия лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения.

Врач-невролог также посоветовал не игнорировать внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах, что может свидетельствовать о нарушении сердечного ритма, что впоследствии чревато развитием инсульта.

Специалист предупредил, что одним из самых неочевидных симптомов при развитии инсульта является нарушение дыхания во время сна. В этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород. Чаще всего риску подвержены люди с храпом и с повышенной массой тела. Имея эти факторы, они попадают в группу риска развития инсульта и других заболеваний, подчеркнул Акимов.

Ранее Сиб.фм писал о том, как определить инсульт по взгляду человека. Напомним, с каким давлением и какой группой крови у людей чаще всего случается инсульт.

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