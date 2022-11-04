Жительница Новосибирска рассказала о динамике цен в Таиланде за пандемию COVID-19

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Туристка из Новосибирска озвучила, как изменились цены в городах Таиланда за два года эпидемии коронавируса.

В октябре 2022 года Таиланд снял антиковидные требования для въезда в страну, таким образом предоставив туристам из России возможность возобновить отдых на тайских курортах. Из некоторых городов РФ уже налажены авиарейсы в Бангкок, а первый вылет из Новосибирска запланирован на 5 ноября. Жительница Новосибирска Светлана Сокольченко, которая на момент закрытия границ находилась в Таиланде, рассказала, как менялись цены внутри страны.

Светлана вместе с мужем приехали в Таиланд в конце 2019-го: планировали остаться на полгода, но после начала пандемии остаются там третий год. Девушка отмечает: несмотря на строгие ограничения, действовавшие на территории страны, туристическая отрасль не пострадала на ощутимом уровне. С её слов, поток людей снизился, но каких-либо массовых закрытий не произошло благодаря внутреннему туризму и господдержке.

Некоторые владельцы крупных отелей использовали временное снижение потока туристов как возможность осуществить ремонтные работы своих гостиничных комплексов.

По словам Светланы, за два года эпидемии коронавируса в ценовой политике Таиланда не произошло значительных изменений: продукты питания, транспорт, медицинские услуги и прочее остались практически той же стоимости, что в 2019 году. Тем не менее, общая сумма тайского отдыха всё-таки увеличилась.

На примере своих друзей девушка рассказала, что стоимость дороги на семью из четырёх человек выросла примерно на 100 тысяч. При этом цены размещения в гостиницах и отелях не поднялись, но чтобы скомпенсировать выросшие затраты на дорогу, приходится подбирать жильё «поскромнее».

«Доходы особо не выросли. В Паттайе они в нашем доме останавливались, а когда поехали на Ко Самет, то выбирали гостиницу поскромнее. Если раньше они останавливались в четырехзвездочных отелях, то в этот раз взяли «три звезды». И, как я понимаю, в такой ситуации сейчас будут все российские туристы», — предположила Светлана в разговоре с BFM-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм рассказывал о туристах из Новосибирска, отдыхающих в Иране: они сравнили метрополитен столицы Сибири и исламской республики, сделав выбор в пользу второй подземки.