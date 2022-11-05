Черная пятница 2022: названа дата самой масштабной распродажи года

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Одна из любимых и масштабных распродаж россиян стартует уже 24 ноября.
Когда начнётся и закончится Черная пятница?
В России Черная Пятница-2022, как и в предыдущие годы, начнется в ночь со среды на четверг, а именно 24 ноября в 00:01. Завершится масштабная распродажа 27 ноября, однако ее могут продлить вплоть до 30 ноября. Самый пик продаж придется на саму пятницу — 25 ноября.
Некоторые магазины объявили о начале распродажи еще 1 ноября Например, М.Видео и Эльдорадо.
Скидки до начала заветной пятницы могут быть связаны с :
Таким образом, с 24 по 27 ноября магазины-участники либо предоставят максимальные скидки, либо расширят акционный ассортимент или приготовят особенное предложение.
Как подготовиться к Черной пятнице ?
Эксперты рекомендуют заранее определиться с категорией покупок и отслеживать цены.
Чтобы понять, когда покупать, нужно ответить себе на вопрос: «Устраивает ли меня размер скидки в начале ноября или я готов(а) подождать до официального начала Черной пятницы ради выгоды?»
Кроме того, следует учитывать, что многие международные бренды одежды и обуви обычно придерживаются международных сроков проведения Черной пятницы, то есть установят скидки либо только 25 ноября либо в период с 24 по 27 ноября.
Также в период распродажи очень важно быть бдительным, так как самые лучшие и выгодные предложения раскупаются именно в первые часы, и главным образом, в пятницу или с вечера четверга. Суббота и воскресенье – финальные дни распродажи.
В каких городах пройдет распродажа?
Распродажа пройдет по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Красноярске, Уфе, Челябинске, Волгограде, Омске, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах РФ, в которых есть пункты приема и выдачи товаров компании-участника и те города, в которые Интернет-магазин осуществляет доставку товаров Почтой и курьером.
Когда покупать товары выгоднее всего?
Согласно наблюдениям специалиста, выгода от покупки зависит от категории товара:
Кроме того:
Список магазинов и компаний, которые примут участие в Черной пятнице можно посмотреть здесь.
Ранее Сиб.фм писал о том, как прошла финальная распродажа магазинов ИКЕА, H&M и OZON.
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