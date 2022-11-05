Главного тренера ХК "Сибирь" Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест

Фото пресс-службы ХК "Сибирь"

Андрей Мартемьянов, тренирующий новосибирскую команду "Сибирь", должен будет заплатить 300 тысяч рублей после игры в Омске.

О необходимости наложения спортивно-дисциплинарного взыскания арбитры пришли после того, как отсмотрели кадры игры с омским "Авангардом", которая прошла 3 ноября.

В овертайме этого матча был удалён нападающий ХК «Сибирь» Антон Шенфельд. Игрок зацепил клюшкой шлем представителя омской команды. Андрей Мартемьянов сначала бросил бутылку, а потом последовал жест в виде среднего пальца.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п. 2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — заявили в пресс-службе ХК "Сибирь".

Андрей Мартемьянов должен будет заплатить за оскорбительный жест 300 тысяч рублей в ближайшее время. Кстати, в этой роковой игре "Сибирь" проиграла "Авангарду".