Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия спорт

Главного тренера ХК "Сибирь" Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест

Фото Главного тренера ХК "Сибирь" Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест
Фото Главного тренера ХК "Сибирь" Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест

Фото пресс-службы ХК "Сибирь"

Андрей Мартемьянов, тренирующий новосибирскую команду "Сибирь", должен будет заплатить 300 тысяч рублей после игры в Омске.

О необходимости наложения спортивно-дисциплинарного взыскания арбитры пришли после того, как отсмотрели кадры игры с омским "Авангардом", которая прошла 3 ноября.

В овертайме этого матча был удалён нападающий ХК «Сибирь» Антон Шенфельд. Игрок зацепил клюшкой шлем представителя омской команды. Андрей Мартемьянов сначала бросил бутылку, а потом последовал жест в виде среднего пальца.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п. 2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — заявили в пресс-службе ХК "Сибирь".

Андрей Мартемьянов должен будет заплатить за оскорбительный жест 300 тысяч рублей в ближайшее время. Кстати, в этой роковой игре "Сибирь" проиграла "Авангарду".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31852
Мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации
26790
Ещё успеете! Посыпьте этим парники и грядки, чтобы избавиться от тли навсегда
20208
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
19029
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15815
Всемирный день мужчин 5 ноября 2022: новые стихи и открытки к празднику
15804
В Новосибирской области арестовали сбившего ребёнка депутата Мамонтова на RAV-4
14747
Рекордная индексация пенсий одобрена на 2023 год