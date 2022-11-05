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Мемориал в честь погибших воинов Росгвардии открыли в Новосибирске

Фото Мемориал в честь погибших воинов Росгвардии открыли в Новосибирске
Фото Мемориал в честь погибших воинов Росгвардии открыли в Новосибирске

Фото: Telegram-канал правительства НСО

В Новосибирске открыли мемориал, посвященный погибшим при исполнении военнослужащим Росгвардии.

В пятницу, 4 ноября, на территории одной из войсковых частей в Новосибирске состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении.

На церемонии открытия мемориала присутствовали командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант Николай Марков, представители мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Алексей Кириллов подчеркнул исключительную важность установки мемориального комплекса, поблагодарил подразделение Росгвардии за службу, охрану важных объектов, а также борьбу с терроризмом и экстремизмом на протяжении 70 лет. В разные годы росгвардейцы участвовали в военных действиях на территории Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Чеченской Республики. В настоящее время воины принимают участие в СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военные растянули огромный флаг России в центре Новосибирска в честь Дня народного единства.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

военные
Правительство Новосибирской области
Росгвардия
мемориал
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