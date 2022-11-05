На месте скотомогильника под Новосибирском создадут санитарную зону

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С 2023 года на месте захоронения скота под Новосибирском появятся ограждения.

Скотомогильник в Коченевском районе Новосибирской области оградят и дезинфицируют. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на замначальника областного управления ветеринарной службы Сергея Макарова.

Проектная организация уже заключила контракт на обустройство места массового захоронения скота. По документу, компания должна будет поставить ограждения на территории скотомогильника, а также дезинфецировать местность.

Точная площадь санитарно-защитной зоны еще не известна, пояснил Сергей Макаров на заседании комиссии по экологии регионального парламента. Чтобы ее определить, проведут лабораторные исследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском районе у села Марусино продают землю на территории скотомогильника. Жилые дома строят всё ближе к зоне захоронений животных.

В числе других экологических проблем области — несанкционированные свалки, загрязнения рек, вырубка леса. Всего — немногим меньше 7 тысяч нарушений.