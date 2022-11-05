На трассе под Новосибирском столкнулись 2 грузовика

Фото читателя Сиб.фм
На трассе около Черепаново под Новосибирском из-за аварии загорелся бензовоз.
Под Новосибирском столкнулись два грузовика, один из которых — бензовоз. В результате аварии бензовоз загорелся. Движение на трассе перекрыто. Об этом сообщил читатель Сиб.фм.
Грузовики столкнулись и перевернулись на трассе около города Черепаново рядом с постом ГАИ, в 96 километрах от Новосибирска. На момент публикации пожар не потушен.
Свидетели ДТП сообщили, что с трассы были слышны взрывы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 автомобилей столкнулись в центре Новосибирска в ночь на 3 ноября.
Также в конце октября в Новосибирской области грузовик вылетел с трассы и перевернулся на бок.
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