На трассе под Новосибирском столкнулись 2 грузовика

Фото читателя Сиб.фм

На трассе около Черепаново под Новосибирском из-за аварии загорелся бензовоз.

Под Новосибирском столкнулись два грузовика, один из которых — бензовоз. В результате аварии бензовоз загорелся. Движение на трассе перекрыто. Об этом сообщил читатель Сиб.фм.

Грузовики столкнулись и перевернулись на трассе около города Черепаново рядом с постом ГАИ, в 96 километрах от Новосибирска. На момент публикации пожар не потушен.

Свидетели ДТП сообщили, что с трассы были слышны взрывы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 автомобилей столкнулись в центре Новосибирска в ночь на 3 ноября.

Также в конце октября в Новосибирской области грузовик вылетел с трассы и перевернулся на бок.