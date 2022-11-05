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общество

Рыбаки из Новосибирска объявили сезон твёрдой воды для рыбалки

Фото Рыбаки из Новосибирска объявили сезон твёрдой воды для рыбалки
Фото Рыбаки из Новосибирска объявили сезон твёрдой воды для рыбалки

Фото: группа «Рыбалка в Новосибирске» во «Вконтакте»

Жители Новосибирска начали ловить рыбу подо льдом.

Новосибирские рыболовы объявили сезон «твердой воды». Первым уловом из-подо льда они поделились в группе «Рыбалка в Новосибирске» Вконтакте.

Антон Горлов поделился фотографией с двумя десятками пойманных рыб, в том числе окуней весом до одного килограмма.

По словам рыбака, он воспользовался хорошей погодой, но до самых рыбных мест не добрался из-за слоя льда — достаточного, чтобы не разбиться от поплавка и крючка, но слишком тонкого для человека. Именно на кромке льда и случались основные поклёвки.

Основной улов пришёлся на послеобеденное время.

К местам зимней ловли приходят также и лисы, но уже за выловленной рыбой. Рыбаки советуют отбиваться от наглых рыжих зверей котлетами.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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