Рыбаки из Новосибирска объявили сезон твёрдой воды для рыбалки

Фото: группа «Рыбалка в Новосибирске» во «Вконтакте»

Жители Новосибирска начали ловить рыбу подо льдом.

Новосибирские рыболовы объявили сезон «твердой воды». Первым уловом из-подо льда они поделились в группе «Рыбалка в Новосибирске» Вконтакте.

Антон Горлов поделился фотографией с двумя десятками пойманных рыб, в том числе окуней весом до одного килограмма.

По словам рыбака, он воспользовался хорошей погодой, но до самых рыбных мест не добрался из-за слоя льда — достаточного, чтобы не разбиться от поплавка и крючка, но слишком тонкого для человека. Именно на кромке льда и случались основные поклёвки.

Основной улов пришёлся на послеобеденное время.

К местам зимней ловли приходят также и лисы, но уже за выловленной рыбой. Рыбаки советуют отбиваться от наглых рыжих зверей котлетами.