В Новосибирске названы самые тёплые дни в ноябре 2022 года

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Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь и пришли к выводу, что средняя температура будет выше климатических показателей.

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра появился прогноз на ноябрь. Первая декада осеннего месяца будет довольно тёплая и после того, как пройдёт мокрый снег, дневная температура будет держаться на уровне от +3 до +8 градусов. Минус на уровне от -5 до -10 градусов установится по ночам.

Во второй декаде минусовые температуры будут уже и днём, а столбик термометра не поднимется выше +2. Можно сказать, что резко похолодает в третьей декаде ноября. Днём столбик термометра будет опускаться до минус восьми градусов, а ночью – и до минус 15.

При этом в течение месяца температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. Осадков в предстоящем месяце по Новосибирской области выпадет в средних значениях климатической нормы. Исключением станет юго-восток региона, где дождей и снега будет больше – выпадет от 19 и до 52 миллиметров.