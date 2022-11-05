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Самолёт Минобороны РФ не долетел до Новосибирска из-за треснувшего стекла

Фото Самолёт Минобороны РФ не долетел до Новосибирска из-за треснувшего стекла
Фото Самолёт Минобороны РФ не долетел до Новосибирска из-за треснувшего стекла

Фото Сиб.фм

Полёт борта Минобороны РФ в Новосибирска отменился из-за треснувшего лобового стекла.

Самолет министерства обороны России вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за треснувшего лобового стекла. Борт должен был проследовать до Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Ту-154 должен был прилететь из Екатеринбурга в Новосибирск 4 ноября. Но в полёте система ЭВС показала растрескивание лобового стекла. Командир самолета решил вернуться на аэродром Кольцово.

Эксплуатантом самолета является Министерство обороны РФ, отмечает автор публикации в Telegram-канале.

Также утром 4 ноября самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани совершили вынужденную посадку в Новосибирске из-за тумана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 Airlines выполнила первый рейс из Новосибирска в Стамбул. С ноября авиакомпания совершает по 2 прямых рейса в неделю в Стамбул и Анталью.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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