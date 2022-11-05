В Новосибирске на следующей неделе похолодает до -16 градусов

Фото Сиб.фм

С 7 по 13 ноября в Новосибирск придут морозы до -16 градусов.

На следующей неделе в Новосибирске похолодает до -16 градусов ночью. Об этом предупреждают погодные сервисы Gismeteo и Яндекс.Погода.

Температура начнет понижаться с понедельника, 7 ноября, и плавно дойдет до минимальной за неделю к пятнице, субботе и воскресенью. В эти дни ожидается -6..-9 градусов. Ночью температура достигнет -16 градусов. Специалисты Gismeteo предупреждают, что в среду и четверг ожидается снег.

Аналитики Яндекс.Погоды считают, что снег будет идти в понедельник и со среды до воскресенья. Прогноз сервиса более оптимистичный: днем температура не опустится ниже -1 градуса, а ночью похолодает до -3 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 ноября в Новосибирске пройдёт мокрый снег и появится гололёд.

Напомним, первая неделя ноября запомнилась аномальным потеплением на Урале и в Сибири. Температура превышала норму во всей стране.