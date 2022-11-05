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общество

В Новосибирске улицу Ленина готовят к закрытию

Фото В Новосибирске улицу Ленина готовят к закрытию
Фото В Новосибирске улицу Ленина готовят к закрытию

Фото автора

Уже началась подготовка к закрытию центральной улицы в Новосибирске: в этом году она станет пешеходной.

Уже 4ноября новосибирцы заметили на улице Ленина ограждения, которые закрывали проезд с Красного проспекта. Окончательно центральная пешеходная улица будет перекрыта 6 ноября.

«До 30 ноября департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска завершит работы по новогоднему обустройству и установке праздничного иллюминационного оборудования в зоне гостеприимства»,- объясняют в мэрии Новосибирска.

Перекрытие пешеходной улицы продлится до 10 февраля. На улице Ленина будет запрещено также парковаться, она станет главной магистралью, где будут отмечать новогодние празднества.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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