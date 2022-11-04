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На улице Ленина в Новосибирске установлены ограждения

Фото На улице Ленина в Новосибирске установлены ограждения
Фото На улице Ленина в Новосибирске установлены ограждения

Фото: Елена Балуева / Сиб.фм

Новосибирцы обратили внимание на установку ограждений на улице Ленина.

В пятницу, 4 ноября, на улице Ленина в Новосибирске установили ограждения, перекрыв въезд для автомобилистов с Красного проспекта.

Таким образом улицу начали готовить к Новому году, когда она станет пешеходной. Об этих ограничениях ранее сообщала мэрия города, они начнут действовать с 6 ноября и завершатся 10 февраля 2023 года.

Проезд будет запрещен на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого, исключение сделают лишь для автомобилей скорой медицинской помощи, спецслужб и коммунального транспорта.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подробно рассказала, как в Новосибирске пройдут новогодние праздники.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

автомобили
Новый год
улица
перекрыли движение
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