На улице Ленина в Новосибирске установлены ограждения

Фото: Елена Балуева / Сиб.фм
Новосибирцы обратили внимание на установку ограждений на улице Ленина.
В пятницу, 4 ноября, на улице Ленина в Новосибирске установили ограждения, перекрыв въезд для автомобилистов с Красного проспекта.
Таким образом улицу начали готовить к Новому году, когда она станет пешеходной. Об этих ограничениях ранее сообщала мэрия города, они начнут действовать с 6 ноября и завершатся 10 февраля 2023 года.
Проезд будет запрещен на участках от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого, исключение сделают лишь для автомобилей скорой медицинской помощи, спецслужб и коммунального транспорта.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подробно рассказала, как в Новосибирске пройдут новогодние праздники.
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