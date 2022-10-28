В Новосибирске улицу Ленина к Новому году перекроют с 1 декабря

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новогоднее оформление улицы Ленина в Новосибирске начнется с 1 декабря.

В Новосибирске с 1 декабря улица Ленина будет работать в «новогоднем формате». Об этом 27 октября сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Также в конце ноября на указанной территории завершат праздничное оформление.

Уже 6 ноября на Ленина будет запрещён проезд транспорта и парковку автомобилей. Ограничения будут действовать на участках от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого. В мэрии объяснили, что ограничения в центре города связаны с проведением мероприятий проекта «Новогодняя столица России».

Также Анна Терешкова подробно рассказала, как в Новосибирске пройдут новогодние праздники.

Ранее власти сообщили, что мероприятия проекта «Новогодняя столица России» начнутся в Новосибирске с 25 декабря. По словам мэра Анатолия Локтя, подготовка к ним уже началась. По словам Анатолия Локтя, концепцией проекта «Новогодняя столица России» стала идея «Вся Россия в моём городе». Такой замысел поможет объединить в городе все округа РФ с их национальными особенностями, и при этом оценить сибирское гостеприимство.

Напомним, в Новосибирске более трети компаний откажутся от новогоднего корпоратива.