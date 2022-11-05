Водитель сбил 14-летнего подростка в Ленинском районе Новосибирска

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске водитель наехал на стоящего посреди дороги подростка.

5 ноября в 14:32 водитель иномарки наехал на подростка, который стоял посреди дороги в Ленинском районе Новосибирска. После этого неопознанный водитель скрылся — полиция его ищет. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

В субботу, 5 ноября, несколько подростков стояли на проезжей части около дома №11 по улице Бийская. Проезжающая мимо иномарка с неустановленным водителем наехала на одного из подростков, 2008 года рождения. На видео камеры наблюдения, которое опубликовала ГИБДД, видно, как прихрамывающему мальчику стоящие рядом люди помогли отойти с проезжей части, а автомобиль поехал дальше.

Подростка с различными травмами доставили в лечебное учреждение. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти скрывшегося участника ДТП и выяснить все обстоятельства наезда.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, ГИБДД просит сообщить информацию по телефонам 232-23-51 и 232-23-21.

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