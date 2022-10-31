В Новосибирской области арестовали сбившего ребёнка депутата Мамонтова на RAV-4

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Главной новостью начала этой недели стало уголовное дело 67-летнего депутата совета Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова: народный избранник убежал с места ДТП, сбив 6-летнего ребёнка, но уже отбывает административный арест в ИВС.

Трагедия произошла возле жилого дома в Татарске в минувшее воскресенье, 30 октября. Около 16.30 шестилетний мальчик прогуливался с игрушечным автоматом во дворе. В это время белый автомобиль RAV-4 вывернул из-за угла и буквально проехался по ребёнку.

После случившегося 67-летний депутат вышел, подошёл к мальчику, несколько раз взмахнул руками, потом сел в свой новенький автомобиль и скрылся с места происшествия.

6-летний пострадавший, несмотря на страшные боли в животе, сам поднялся и зашёл домой. Мать только спросила, что случилось, и ребёнок рассказал, как он попал под колёса автомобиля.

Общественное порицание

Всё происходящее в окно рассмотрела одна из соседок. Она была в шоке от увиденного: депутат совета Татарского района и глава крупной строительной фирмы даже не оказал помощь малышу и трусливо убежал, а шестилетний мальчишка мужественно дошёл до дома. Какие травмы получил ребёнок, стало известно позже.

«Сын находится в реанимации. Но, скорее всего, нас отправят в область. Подозрение на перелом седалищной кости таза, рана головы. Сегодня ко мне приезжали представители администрации, поддержали меня. Я очень разбита,

— поделилась Светлана. – Врачи сейчас вообще ничего не говорят, не дают никаких прогнозов».

Стало также известно, что поздно вечером 30 октября Сергей Мамонтов сам явился в полицию, где решил рассказать всё, что случилось. Своё поведение депутат-пенсионер так объяснить не смог. А утром этого понедельника стало известно об исключении бывалого дорожника из партии «Единая Россия».

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Сегодня же корреспондент Сиб.фм дозвонился до самого депутата. Он боязливо взял трубку, а когда услышал своё имя и отчество, бросил её.

Две административки + уголовное дело

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. За полицейской проверкой последовал и интерес следователей СКР под бдительным контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, а также надзор со стороны прокуратуры Новосибирской области. Изначально возбудили два административных дела.

«По данному поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП)», — заявили в прокуратуре Новосибирской области.

Параллельно с административным делопроизводством возбудили и уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Тем временем, Сергея Мамонтова сегодня привезли в мировой суд Татарского района, где назначили первое наказание.

Для народного избранника было избран арест по одной административной статье – за оставление водителем места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

«Суд с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщили в прокуратуре.

Тем не менее, как сказано в документах, решение мирового суда подлежит «немедленному исполнению». И уже после 15.00 в этот понедельник номер сотового телефона депутата стал недоступным.

«Административный арест Сергею Мамонтову предстоит отбывать в ИВС ОП Усть-Таркское МО МВД России «Татарский»,

- пояснил Сиб.фм старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

А вот согласно уголовному делу, депутату грозит уже реальное лишение свободы сроком до года, либо же исправительные работы. Маму мальчика в этой ситуации поразило, что народный избранник даже не попросил прощения.