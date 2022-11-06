Кафе узбекской кухни сгорело рядом с Хилокским рынком в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

Заведение узбекской кухни «Самовар» загорелось в ночь на 6 ноября.

В ночь с 5 на 6 ноября в Ленинском районе больше часа ликвидировали пожар на улице Суходольная, 20к1. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, там загорелось одноэтажное кафе площадью 20×25 метров. Согласно данным электронного справочника 2ГИС, вспыхнувшим заведением было кафе узбекской кухни «Самовар».

Пожарные прибыли на место в 03:50, ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров произошла в 04:57. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как дополнили в пресс-службе ведомства, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, потребовалось частично перекрыть улицу Хилокская.

Напомним, вечером 5 октября на трассе «Чуйский тракт» после столкновения загорелись бензовоз и тягач. В результате аварии водители были госпитализированы, а пассажирка одного из грузовиков погибла.