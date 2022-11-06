Появились подробности смертельной аварии со сгоревшими грузовиками на трассе у Черепаново

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области

В МВД Новосибирска раскрыли детали ДТП, в котором сгорели бензовоз и грузовик; в результате столкновения погибла пассажирка.

Вечером 5 ноября на трассе «Чуйский тракт» произошла авария со смертельным исходом: на 99 километре дороги столкнулись бензовоз и грузовик.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, столкновение произошло, когда автомобиль Freightliner с полуприцепом под управлением 55-летнего водителя двигался со стороны Барнаула в Новосибирск. При обгоне он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «Маз» с полуприцепом, за рулём которого находился мужчина 60 лет.

Оба автомобиля съехали в правый кювет по ходу своего движения, после чего загорелись.

Прибывшие на место аварии службы доставили обоих водителей в медучреждения, но пассажирку Freightliner спасти не удалось: 51-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как писал Сиб.фм ранее, очевидцы слышали «звуки взрывов», но официального подтверждения этой информации от МЧС и ГИБДД на момент выпуска публикации не поступало.

Позже в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная на месте аварии.