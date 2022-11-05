«Даже жарко стало»: водители показали искорёженные останки грузовиков после аварии у Черепаново под Новосибирском

Фото читателя Сиб.фм
Очевидцы опубликовали видео горящих грузовиков после аварии под Новосибирском.
В субботу, 5 ноября, на трассе около Черепаново под Новосибирском столкнулись два грузовика с прицепами. Один из них был бензовозом. Два водителя пострадали, женщина-пассажир погибла. Очевидцы опубликовали видео происшествия в группе «АСТ-54» Вконтакте.
Сообщение об аварии поступило в редакцию Сиб.фм от читателя приблизительно в 18:40. Два столкнувшихся грузовика заблокировали проезд, бензовоз загорелся.
Также очевидцы слышали «звуки взрывов», но официального подтверждения взрыва от МЧС или ГИБДД не было.
Грузовики столкнулись и перевернулись на трассе около города Черепаново рядом с постом ГАИ, в 96 километрах от Новосибирска.
По данным источника Сиб.фм в силовых структурах, два водителя пострадали, а женщина-пассажир погибла. Тягачи не подлежат восстановлению.
К 21:00 бензовоз продолжал гореть, образовался затор в обе стороны между Посевной и Черепаново.
В комментариях к публикации в группе «АСТ-54» отмечают, что затор оставался и к моменту 22:00, а водители объезжали место аварии по обочине.
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