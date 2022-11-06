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Под Новосибирском пропал 15-летний подросток

Фото Под Новосибирском пропал 15-летний подросток
Фото Под Новосибирском пропал 15-летний подросток

Фото: «Лиза Алерт Новосибирск»

Молодой человек из Кольцово не выходит на связь с 6 ноября.

В рабочем посёлке Кольцово ищут 15-летнего подростка. Об этом сегодня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

Пропавшего зовут Юрий Соколов. По последним данным, молодой человек ушёл 6 ноября в неизвестном направлении. С тех пор парень не выходил на связь.

Приметы пропавшего: рост 178 см., худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Сообщается, что Юрий Соколов вышел из дома в тёмно-синих куртке и джинсах. Подробную информацию о поисковой операции и контакты волонтёров можно найти по ссылке.

Напомним, ранее в Новосибирске 14-летний подросток пропал после школы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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