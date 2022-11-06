Под Новосибирском пропал 15-летний подросток

Фото: «Лиза Алерт Новосибирск»
Молодой человек из Кольцово не выходит на связь с 6 ноября.
В рабочем посёлке Кольцово ищут 15-летнего подростка. Об этом сегодня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск».
Пропавшего зовут Юрий Соколов. По последним данным, молодой человек ушёл 6 ноября в неизвестном направлении. С тех пор парень не выходил на связь.
Приметы пропавшего: рост 178 см., худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Сообщается, что Юрий Соколов вышел из дома в тёмно-синих куртке и джинсах. Подробную информацию о поисковой операции и контакты волонтёров можно найти по ссылке.
Напомним, ранее в Новосибирске 14-летний подросток пропал после школы.
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