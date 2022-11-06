После ЧП в клубе Костромы психотерапевт из Новосибирска оценила последствия контузии у военных

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Новосибирский психотерапевт Татьяна Ефанова объяснила, в какой реабилитации нуждаются участники боевых действий.

5 ноября стало известно о трагедии в Костроме: там после выстрела мужчины в потолок ночного клуба «Полигон» произошёл пожар, в котором погибли 13 человек. 6 ноября в СМИ появилась информация о том, что выстрел был произведён 23-летним Станиславом Ионкиным. Как пишет Baza, он мог служить на Украине по контракту, где в августе был контужен и сломал ногу, а уже в начале октября вернулся в часть. Месяц спустя Станислав Ионкин выстрелил из пистолета с сигнальными ракетами в потолок «Полигона».

Сиб.фм поговорил с кандидатом медицинских наук, психотерапевтом Татьяной Ефановой, как должна протекать реабилитация участников боевых действий, чтобы после возвращения со службы они могли продолжать вести полноценную жизнь, не представляя опасности для себя и окружающих.

Медик объяснила: под контузией подразумевается повреждение центральной нервной системы и поражение головного мозга, на восстановление которых каждому требуется разное количество времени. Тем не менее, срок реабилитации не должен быть меньше хотя бы шести месяцев.

В таких случаях человеку надо минимум полгода, а то год и больше. Есть те, кто до конца не восстанавливаются и за всю жизнь — это зависит от нервной системы конкретного человека.

Психотерапевт уточнила, что перед началом непосредственно лечения пострадавший проходит полный медосмотр, где собирается анамнез, отражаются его жалобы, проводятся анализы и обследования. После этого врач формирует индивидуальную схему лечения, отталкиваясь от закреплённых стандартов.

«Это может быть обязательное медикаментозное лечение, физиотерапия, массаж и в идеале — психотерапия. Как правило, при контузии назначаются сосудистая и витаминотерапия, а также терапия, ускоряющая процессы метаболизма в головном мозге и общий метаболизм нервной системы. Кроме того, часто применяются физиотерапия и массаж. И, конечно, психотерапия тоже требуется», — пояснила Татьяна Ефанова.

Со слов медика, проявления последствий контузии тоже индивидуальны.

«Например, кто-то не может терпеть нахождение другого человека за спиной: появляются страх и предчувствие смерти, хотя умом люди понимают, что опасности нет», — дополнила специалист.

Психотерапевт отметила, что острота реакций обусловлена не только способностью отдельной психики к регенерации, но и степенью тяжести полученной травмы.

Если брать участников Великой Отечественной войны, труженики тыла с большей охотой рассказывают о боевых действиях, чем те, кто действительно воевал, потому что им невозможно вспоминать о пережитом спокойно. Все мы живые люди, и даже по прошествии нескольких десятков лет это остаётся тяжелейшей травмой.

Медик подчеркнула: сейчас количество мест, где участники боевых действий могут получить помощь, увеличивается. У них есть возможность обратиться в специализированные центры реабилитации, или прибегнуть к поддержке волонтёров.

«В Новосибирске есть Волонтёр.Сиб: там работают клинические психологи и социальные педагоги, которые максимально выкладываются для эффективной помощи пострадавшим. Социальная помощь имеется в каждом районе, но нужно об этом знать и придать большое значение в первую очередь реабилитации психики», — дополнила Татьяна Ефанова.

Кроме того, психотерапевт обратила внимание на необходимость объединяться с семьями и близкими пострадавших в боевых действиях: по мнению специалиста, это поможет сделать тему потребности квалифицированной и своевременной помощи заметнее.

Как писал Сиб.фм ранее, о пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме стало известно утром 5 ноября: там мужчина выстрелил из пистолета для пуска сигнальных и осветительных ракет в потолок, после чего помещение загорелось. 23-летний подозреваемый признал свою вину и объяснил, что произвёл выстрел из-за конфликта. В результате произведённого выстрела и последовавшего пожара погибли 13 человек, ещё 9 пострадали.