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общество

Сбившего 14-летнего подростка водителя «Хонды» задержали в Новосибирске

Фото Сбившего 14-летнего подростка водителя «Хонды» задержали в Новосибирске
Фото Сбившего 14-летнего подростка водителя «Хонды» задержали в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Сотрудники ДПС задержали водителя Honda CR-V, который 5 ноября сбил 14-летнего подростка в Ленинском районе.

6 ноября в Новосибирске задержали водителя кроссовера Honda CR-V — днём ранее он сбил 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия.

Как говорится в публикации «АСТ-54», где сообщили о задержании мужчины, сейчас ему грозит лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. Кроме того, после получения результатов медицинской экспертизы и оценки вреда здоровью могут быть применены дополнительные меры.

Как писал Сиб.фм, ДТП произошло на проезжей части около дома №11 по улице Бийская, где стояли несколько подростков. Там на одного из них и наехал внедорожник, после чего машина скрылась.

«Этот неадекватный водитель носится по улицам с большой скоростью», «Как можно уехать и думать, что всё будет норм», — возмутились в комментариях новосибирцы.

Напомним, вечером 5 ноября под колёсами автомобиля погиб 18-летний пешеход: известно, что молодой человек находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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