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Chevrolet насмерть сбил 18-летнего жителя Новосибирской области 5 ноября

Фото Chevrolet насмерть сбил 18-летнего жителя Новосибирской области 5 ноября
Фото Chevrolet насмерть сбил 18-летнего жителя Новосибирской области 5 ноября

Фото из публикации сообщества «Чановская Госавтоинспекция» ВКонтакте

18-летний житель Кыштовского района скончался после наезда Chevrolet Aveo на трассе «Чаны-Венгерово-Кыштовка».

5 ноября на 31-м километре автодороги К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка» произошло смертельное ДТП: в 23 часа Chevrolet Aveo сбил 18-летнего пешехода. Как сообщается в публикации Чановской Госавтоинспекции, новосибирец скончался на месте аварии от полученных травм.

Уточняется, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов, а сам он находился на проезжей части по ходу движения автомобиля под управлением 35-летнего водителя, который двигался со стороны села Кыштовка в направлении рабочего посёлка Чаны.

Как сообщили в региональном МВД, полные обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Вечером 5 ноября произошла ещё одна смертельная авария: на трассе около Черепаново столкнулись бензовоз и тягач, которые в результате ДТП загорелись. Водители обеих машин выжили, но для пассажирки одного из грузовиков столкновение стало смертельным.

Кроме того, вечером 5 ноября в реанимации оказался водитель Mitsubishi Pajero: внедорожник врезался в островок безопасности рядом с общежитием СГУПСа.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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