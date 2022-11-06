В Новосибирске водитель Mitsubishi попал в реанимацию после столкновения с островком безопасности

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Водителя Mitsubishi Pajero госпитализировали в реанимацию с многочисленными переломами после наезда на островок безопасности возле общежития СГУПС.

Вечером 5 ноября рядом с общежитием Сибирского государственного университета путей сообщения произошло крупное ДТП: внедорожник Mitsubishi Pajero iO врезался в островок безопасности, установленном рядом с домом 274 по улице Дуси Ковальчук. От удара автомобиль перевернулся на бок, а на дорогу вытек бензин.

Как говорится в публикации сообщества «АСТ-54», мужчина какое-то время находится в запертом салоне машины без признаков жизни. Прибывшие спасатели и бригада медиков смогли вытащить водителя из автомобиля и провести реанимационные мероприятия. После этого мужчину с многочисленными переломами в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.

В результате ДТП понадобилось частично перекрыть дорогу, а также организовать реверсивное движение.

В комментариях к публикации новосибирцы заявили, что фактически островки безопасности являются угрозой для водителей.

«Понастроили этих островков на всю полосу, вот и дождались! Ни знаков о сужении, ни сам островок толком не обозначен!», «Капканы для водителей», — возмутились жители.

Ранее Сиб.фм рассказывал о масштабной аварии на трассе около Черепаново: там два грузовика перевернулись и загорелись после столкновения. Известно, что в ДТП погибла пассажирка одного из тягачей.