Талисман от бедности: обязательно положите этот предмет в кошелек в полнолуние 8 ноября 2022

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Полнолуние влияет на эмоциональное состояние человека – научный факт. Отрицать не станем, но попробуем обратить в свою пользу повышенную энергию ближайшего спутника Земли. Такие дни, как предстоящее полнолуние 8 ноября 2022 года, могут привлечь финансовые потоки в нашу жизнь. Нужно лишь знать, как это организовать.

За советом к экспертам

Лучшего других в лунной энергии разбираются медиумы и астрологи и астрономы. Они единодушны во мнении, что в период полнолуния у людей происходит подъём и расцвет эмоциональности, а вот способность сосредотачиваться резко снижается. Они склонны переоценивать свои способности и возможности, из-за чего увеличивается вероятность совершения ошибок. Люди становятся самоуверенными. У них появляется много сил и желание действовать. Из-за избытка накопленной энергии многие не могут уснуть.

Самое денежное время

Полнолуние — время для обрядов и практик, связанных с привлечением денежной энергии, утверждают эксперты портала «Вся магия». Они рекомендуют не упускать такой уникальный момент и провести денежные ритуалы:

1. Ритуал со свечой: зажгите тонкую зелёную свечу, а рядом с ней разложите деньги, но не мелочь. Поставьте конфеты и фрукты, включите приятную музыку и скажите вслух:

«Я привлекаю деньги. Вселенная направляет мне лунную энергию и помогает обрести удачу. Я готова принять изобилие в свою жизнь». Дождитесь пока свеча полностью догорит.

2. Лунный амулет: в ночь с 8 на 9 ноября 2022 года поставьте на подоконник миску с водой, в которой будет плавать любой предмет из серебра: монетка, колечко, цепочка, кулон. Важно, чтобы Лунный свет падал на чашу. Утром несколько раз умойтесь водой из «заряженной» миски, приговаривая:

«Матушка-Луна, ты воду чистую зарядила, меня богатством одарила. Волшебной водой умываюсь, богатством и счастьем окропляюсь. Сколько здесь капель – столько у меня будет денег. Правильной дорогой пойду – богатство найду».

Серебряный предмет из миски положите в кошелек и в течение месяца его не вынимайте.

3. Заряжаем деньги лунной энергией: возьмите равное количество бумажных и металлических денег (по 3, 5 или 7 штук). Сделайте так, чтобы на купюры и монеты попадал лунный свет и три раза над деньгами прочтите следующие слова: «Как Луна на небе полна, так и кошелек мой будет полон денег. Пусть деньги лунным светом пропитаются и каждый день их количество увеличивается».

Проводить ритуал нужно в темноте. После прочтения заговора, деньги на ночь оставьте на подоконнике, а утром, после того как рассветет, уберите их в кошелек. Тратить их нельзя на протяжении 30 дней.

Отметим, что подобные ритуалы можно проводит за три дня до и спустя три дня после полнолуния.