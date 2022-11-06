Возбуждено дело о халатности после гибели 13 человек в клубе в Костроме

Фото: СУ СКР по Костромской области
В Костроме возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц после гибели 13 человек в клубе «Полигон».
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц после гибели 13 человек в костромском клубе «Полигон». Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — сказано в сообщении.
По версии следствия, ответственные должностные лица не планировали и не проводили длительное время проверки в здании клуба.
«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», — добавили в СК.
Кроме того, сегодня суд изберёт меру пресечения директору кафе, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек.
О пожаре на улице Никитской стало известно утром 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тысяч квадратных метров. Во время борьбы с пламенем обвалилась крыша.
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