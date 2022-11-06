Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Возбуждено дело о халатности после гибели 13 человек в клубе в Костроме

Фото Возбуждено дело о халатности после гибели 13 человек в клубе в Костроме
Фото Возбуждено дело о халатности после гибели 13 человек в клубе в Костроме

Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костроме возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц после гибели 13 человек в клубе «Полигон».

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц после гибели 13 человек в костромском клубе «Полигон». Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — сказано в сообщении.

По версии следствия, ответственные должностные лица не планировали и не проводили длительное время проверки в здании клуба.

«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», — добавили в СК.

Кроме того, сегодня суд изберёт меру пресечения директору кафе, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек.

О пожаре на улице Никитской стало известно утром 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тысяч квадратных метров. Во время борьбы с пламенем обвалилась крыша.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41585
Ещё успеете! Посыпьте этим парники и грядки, чтобы избавиться от тли навсегда
33020
Мобилизованные рассказали, что происходит в НВВКУ Новосибирска после окончания мобилизации
25818
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
25447
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
19603
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
14912
«Много жертв будет»: Россия вздрогнула от зловещего пророчества Матроны Московской на 2023 год
12958
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары