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общество

Жительница Новосибирска угрожала таксисту низкой оценкой за просьбу не курить в салоне

Фото Жительница Новосибирска угрожала таксисту низкой оценкой за просьбу не курить в салоне
Фото Жительница Новосибирска угрожала таксисту низкой оценкой за просьбу не курить в салоне

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирский таксист рассказал о пассажирке, пригрозившей ему низкой оценкой после просьбы перестать курить в салоне автомобиля.

Таксист из Новосибирска пожаловался на пассажирку, которую вёз в ночь с 5 на 6 ноября: со слов мужчины, он попросил девушку не курить в салоне его автомобиля, из-за чего она пообещала поставить ему низкую оценку в приложении. После того, как пассажирка не отреагировала на просьбу водителя и продолжила курить, он остановил машину и высадил девушку.

«Мне очень жаль, что люди так относятся к водителям такси. Я просто попросил не курить в салоне автомобиля, так как помимо данного человека сядут другие пассажиры, на что я услышал, что она поставит мне низкую оценку и я лишусь работы, и продолжала дальше курить. Мне пришлось остановить автомобиль и высадить данную особу. Дорогие мои, прошу вас, уважайте чужой труд», — написал он в публикации, которую разместили в сообществе «ЧП Новосибирск».

Мужчина приложил скриншот поездки, на котором видно, что начальным пунктом значится один из клубов в центре города.

В комментариях к публикации мнения новосибирцев разделились: некоторые отметили, что не стоит возражать против использования электронных испарителей в салоне, другие же посчитали, что просьба водителя была правомерной.

«Вейп можно даже в больницах курить, это же не сигареты, табаком не воняет», «Если у меня начинают парить, курить, говорю просто — у меня аллергия, я теряю сознание и дальше едем в столб», «Сейчас как раз уже холода пошли, и с открытым окном не поездишь. Пассажиру, может, и норм под градусом ехать с открытой форточкой, а водителю дует... И от этого частые простуды. Соответственно, чисто из-за открытого окна не разрешаю», — написали они.

Ранее Сиб.фм рассказывал о водителе внедорожника Mitsubishi Pajero, который оказался в реанимации после столкновения с островком безопасности.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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